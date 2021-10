Ruth Karina a Bryan Arámbulo: “Nunca olvides lo humilde y sencillo que eres”

Ruth Karina se ha convertido en una de las exponentes de cumbia más representativas de todo el Perú. Por ello, esta semana fue invitada por la producción de Al sexto día para sorprender a Bryan Arámbulo, joven artista cuyo nombre viene sonando cada vez más fuerte en el mundo de la música tropical. Durante el encuentro, la intérprete del “Siqui siqui” elogió a su colega y posteriormente utilizó su cuenta de Facebook para aconsejarlo sobre su carrera.

“Gracias a Dios por hacer que muchos me admiren por mi música y por cómo soy. Cuando me invitaron al programa Al Sexto Día para ser la sorpresa de Bryan Arámbulo porque me admira, les dije ‘No les creo, ¿es verdad o solo es floro? jijiji’, me dijeron: ‘¡Es verdad!’, así que el día de la grabación por fin también lo conocí, ya que él está muy sonado con la música que hace”, escribió.

Bryan Arámbulo en Huacho

“Gracias por tu admiración, sigue adelante, nunca pierdas lo humilde y sencillo que eres. Éxitos y más éxitos, ñañito. Bendiciones”, añadió Ruth Karina, quien realizó una exitosa gira por Estados Unidos en setiembre último.

Como se recuerda, Bryan Arámbulo se hizo conocido a raíz de su paso por la agrupación musical Los claveles de la cumbia, donde interpretó el popular tema “Te juro que te amo”.

Ruth Karina y Bryan Arámbulo

Bryan Arámbulo desplumaba pavos y gallinas para imitar a Ruth Karina

Durante una entrevista con Al sexto día, la madre de Bryan Arámbulo confesó que el cantante desplumaba pavos y gallinas para disfrazarse de Ruth Karina.

“Una vez yo llegué y encontré a mis gallinas, a mis pavos desplumados, se había hecho su disfraz”, contó doña Rosa Chinga al programa sabatino que conduce Mónica Cabrejos.