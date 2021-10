Tepha Loza tras tortazo a Rosángela Espinoza: “No tengo nada personal con ella”

Rosángela Espinoza aseguró que Tepha Loza está celosa por su beso protagonizado con ‘Pancho’ Rodríguez en el reto de baile de Esto es guerra. Sin embargo, la hermana de Melissa Loza se encargó de dejarle en claro a la chica reality que no tiene nada contra ella luego de haberle lanzado un tortazo como parte de un juego.

“ No tengo nada personal con ella ni con ‘Pancho’. Estoy tranquila. Todos son mis compañeros. Simplemente le tiré la torta como debía porque, si no, me sentenciaban a mí, o le sacaban puntos a mi equipo. Estaba cumpliendo con mi trabajo”, explicó para el programa de América espectáculos de este viernes 8 de octubre.

Además, la modelo aclaró que la relación que tuvo con ‘Pancho’ es un tema cerrado. “Estoy haciendo mi vida, estoy tranquila. Es un tema cerrado, fue una etapa de mi vida, pero ya terminó. Está en su vida, en su momento, yo no tengo nada que ver. Separemos lo profesional con lo personal”, expresó.

El último miércoles 6 de octubre, Rosángela Espinoza protagonizó un tenso momento en el set de televisión luego de que Tepha Loza le lanzara un tortazo como castigo por haber perdido un reto.