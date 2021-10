Rodrigo González sobre cambio de actitud de Milett Figueroa: “Ha madurado y ya no se pica”

Milett Figueroa siempre ha recibido críticas de Rodrigo Gonzáles. Sin embargo, el comunicador no dudó en halagar el talento de la influencer, ya que ha demostrado estar muy contenta con su nuevo papel en una obra de teatro e incluso aseguró que ha cambiado su actitud. La famosa figura pública dijo en Amor y fuego el último jueves 7 de octubre que la ex chica reality ha mejorado y madurado.

Mientras se preparaban para dar pase el reportaje dedicado a la exintegrante de Reinas del show, el presentador de espectáculos verificaba su cuenta de Instagram y de inmediato expresó su asombro por la nueva versión de la actriz frente a la prensa peruana. “ La Milett ha madurado y ya no se pica ”, detalló.

Durante la entrevista con la reportera del programa se le preguntó a la modelo: “¿Por ahí creo que te distanciaste un poco de Rodrigo y Gigi en un momento?”. Ante esta interrogante, Milett aclaró que no hubo alejamiento porque nunca fueron cercanos.

PUEDES VER EEG: Melissa Loza minimizó su encuentro con Milett Figueroa en capítulo de La academia

“ No, no, yo no me distancio de nadie, pues nunca nos hemos tomado un café, pero a veces los veo la verdad , a mi mamá siempre le encanta verlos a los chicos, y almorzando los veo, nos divertimos un montón”, detalló la actriz.

Además, la bailarina aseguró que se encuentra muy enfocada en sus actuaciones. “Ahora, obviamente, más madura y más concentrada en mi trabajo”, manifestó la influencer.

Hace unos días, Milett Figueroa aseguró que es parte de una obra ambientada en el siglo XIX. El show combina comedia, el vaudeville, la sensualidad de un club nocturno. La modelo interpretará a Cossette, personaje que lleva una doble vida y quien encabeza un elenco de bailarines, acróbatas de pole dancing, equilibristas y contorsionistas.