Melissa Klug sorprende en Tik Tok al bailar con ‘Canchita’ y ‘La Chama’ al ritmo de las Culisueltas

¡Sorprendió a sus seguidores! Melissa Klug se atrevió a bailar al ritmo del grupo argentino Las Culisueltas junto a dos de sus mejores amigas: ‘Canchita’ y ‘La Chama’. La influencer mostró su lado más jovial en TikTok.

La empresaria dejó de lado su semblante serio y misterioso para innovar en la plataforma de videos cortos. Klug exhibió su lado más divertido y evidenció que es una mujer versátil.

No se avergüenza. “3, 2, 1 grabando ... 5 horas después... Canchita indignada, ja, ja, ja” , escribió la ‘Blanca de Chucuito’ en otras de sus publicaciones. Además, difundió el detrás de cámaras en el que las presentes repetían la toma una y otra vez, demostrando así que grabar el video no fue sencillo.

Magaly Medina opina sobre los retoques de las hijas de Melissa Klug

Luego de los recientes arreglos de las hijas de la empresaria, Magaly Medina no pudo dejar pasar el hecho y lanzó un peculiar comentario acerca de las jóvenes en su programa.

“Las hijas de Melissa Klug ya son la versión peruana de las Kardashian, ¿no? Todas se están luciendo en redes sociales mostrando sus nuevas adquisiciones. Y no me refiero a carteras, no me refiero a ropas”, mencionó la conductora comparándolas con las famosas celebridades estadounidenses.

Incluso, los ‘urracos’ de Magaly conversaron con un especialista para comentar los pormenores de los retoques estéticos de sus tres hijas. “Tiene un poco de flacidez, y se le tuvo que trabajar a nivel de la pared abdominal”, dijo el cirujano plástico Victor Fong sobre la lipomarcación de Samahara Lobatón.

Frente a este caso, Melissa Klug no se ha pronunciado, pero sí Gianella Marquina, la hermana mayor. Mediante un TikTok y al ritmo de la canción “Linda” de Rosalía, la mayor del clan se refirió a su operación con orgullo mencionando que ahora se siente más empoderada, más ‘bichota’ y señala que está feliz con los resultados.