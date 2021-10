Susy Díaz habla de su vínculo con Walter Obregón: “Somos open-mind”

Susy Díaz continúa desmintiendo su reconciliación con Walter Obregón, a pesar de haber realizado un viaje con él recientemente. La figura de televisión declaró para el programa de Magaly Medina y sorprendió al referirse sobre su vínculo.

La mamá de Flor Polo indicó que no tiene una relación oficial, pero que actualmente desea disfrutar de su soltería. Del mismo modo dejó en claro que ambos tienen derecho a ver a otras personas.

“Yo recién he vuelto ahorita con Walter (del viaje a Cancún). Nosotros somos open-mind. Él puede salir con quien quiera y yo puedo salir con quien quiera. Antes que nos lleve la pandemia, el coronavirus, hay que gozar la vida, ¿ok? Así estamos nosotros”, dijo en conversación con el programa de ATV.

Sin embargo, Susy Díaz no descartó darle una nueva oportunidad a Walter Obregón en un futuro y dejó abierta la posibilidad de retomar su relación. “Yo no le reclamo nada, hay que vivir la vida porque el futuro no es seguro”, añadió la excongresista.

Flor Polo se mostró más que feliz por el viaje que realizó Susy Díaz con Walter Obregón a Cancún: “Sabe que la amo muchísimo y que la quiero un montón. Sé que la está pasando súper lindo por allá; que se divierta y se relaje bastante”.

Del mismo modo expresó que respeta sus elecciones. “Es la vida de mi madre, son las decisiones de mi mamá y no me puedo meter”, precisó durante su visita a América hoy.