Magaly Medina vs. Andrea Llosa: el historial de diferencias entre ambas conductoras

La historia entre Magaly Medina y Andrea Llosa cuenta con varios episodios desde que ambas forman parte de la programación de ATV debido a opiniones divididas e indirectas sobre algunas incomodidades entre ambas conductoras. Hasta el punto en el que Magaly colocó a Llosa en su larga lista de personas no gratas luego de que la pelirroja la acusara de quitarle tiempo de su programa, ya que ambos espacios se emiten de manera consecutiva en señal nacional.

Sin embargo, entre conflictos más y conflictos menos, el último gran capítulo de esta saga tuvo que ver con la situación de la artista trans del programa cómico JB Dayanita, en relación a la posibilidad de haber tenido un hijo con Pamela Gómez. Aquí te mostramos un breve repaso por los momentos más tensos entre ambas conductoras y todos los detalles de las acusaciones de la popular Urraca a la conductora de Andrea.

Historia de un enfrentamiento

En mayo del 2020, Magaly Medina hacía una queja al aire al decirle a Juliana Oxenford que era envidiable el rating que dejaba su noticiero Al estilo Juliana al programa de Andrea Llosa. En el ámbito televisivo se utiliza el rating que deja el programa anterior para que, sobre eso, pueda continuar emitiéndose el espacio siguiente con una alta sintonía.

“Es rico, es envidiable que alguien te deje el colchón como el que tú dejas. ¡Ya quisiera yo! Pero bueno, yo siempre hago mis ‘memos’, mis quejas al aire, quejas públicas”, dijo Magaly Medina en clara indirecta a la nueva integrante del canal. Días después, Andrea Llosa indicaba que no le molestó el comentario de Magaly Medina, quien pidió que Juliana Oxenford salga antes de su programa para que le deje un buen colchón.

“A estas alturas del partido estoy vieja para esas cosas. Honestamente vivimos en democracia, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera. Digamos que mi mundo está enfocado en mi trabajo y en mi familia, no me importa nada más”, indicó la conductora de Andrea.

Ni amigas ni enemigas, ambas declaran no haber tenido la oportunidad ni necesidad de conocerse pese a intercambios mediático de opiniones. Foto: composición Instagram

En junio del 2020, Magaly Medina expresaba su molestia por empezar su programa 10 minutos tarde y le echaba la culpa del retraso a Andrea Llosa. “De verdad yo tengo mucho respeto por el público, pero a veces (...) es que muchas vacaciones afectan los relojes. Nosotros hemos vivido la pandemia de seguido, usted no merece que nadie sea olvidadizo y se olvide el reloj”, dijo la periodista.

Al respecto, Llosa indicó que no está pendiente en lo que diga la pelirroja tras el impasse por haber retrasado el inicio de su programa. “Lo que ella pueda haber dicho es un tema de ella, a mí no me interesa. Tengo tantas cosas en mi vida tan importantes: las que no me suman las deshecho inmediatamente”, indicó.

¿Amigas o enemigas?

En 2020, Andrea Llosa aseguró que no tiene amistad ni enemistad con Magaly Medina tras las veces que ambas estuvieron enfrentadas mediáticamente.

“Ni es mi amiga ni no es mi amiga. Es una persona más del canal como cualquier otra. Amigos míos son Pamela Vértiz, Fernando Díaz”, dijo. Magaly le respondía de la misma forma y apuntó que no tenía ningún tipo de enfrentamiento con la periodista.

“No tengo roces con ella porque ni la veo. Creo que ella no trabaja en la avenida Arequipa, sino en otro lado, nunca me la cruzo. La conozco porque sé que labora en el canal, pero no es mi amiga ni mi enemiga, solo es otra persona que pertenece a ATV y punto”, refirió.

En febrero del 2021, Magaly Medina reiteraba los mismos alegatos. “Andrea (Llosa) nunca la conocí antes. Pese a que trabajaba acá, nunca la conocí. Una vez me entrevistó en un canal de cable de ATV y después no hemos tenido mayor trato, ella trabaja en otro local de ATV, ni me la cruzo”, acotó.

¿Qué pasó con Dayanita?

Magaly Medina inició su programa del último miércoles con el tema de la no paternidad de la actriz cómica trans Dayanita y criticó al programa de Andrea Llosa por competir con el de ella. La ‘Urraca’ descargó su furia tras indicar que, luego de que ella tuviera la intención de ir a la selva para convencer a Pamela Gómez para que su hijo se haga la prueba de ADN, el programa de la otra periodista se robó la idea.

En medio de esta polémica, Andrea Llosa celebró en sus redes sociales la sintonía que tuvo su programa del 29 de setiembre en el que tuvo como protagonista a la actriz de JB. Como se había promocionado, Dayanita iba a conocer, a través de una prueba de ADN, si era progenitora de un menor de 10 años. Los resultados no fueron favorables y se descartó la paternidad de la artista.

“Líder de ATV, ¡vicelíder del horario! Andrea TV con 13.3 de puntos de rating”, publicó la conductora en su Instagram junto a un video donde se le ve bailando con miembros de su producción y al lado de una corona. Magaly Medina no ha comentado hasta el momento.