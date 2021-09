Natalie Vértiz celebra su cumpleaños en Instagram: “Que viva esta nueva etapa en mi vida”

Este miércoles 29 de setiembre, Natalie Vértiz cumple años y no tuvo mejor idea que celebrar esta ocasión con un mensaje en su cuenta de Instagram. La ex reina de belleza se mostró muy emocionada por esta y publicó un video con un mensaje en el que indicó que todavía no podía creer que estaba cumpliendo 30 primaveras. A su vez, expresó su entusiasmo por todas las cosas que le esperan.

“¡Un poco de flow para recibir mis maravillosos 30! Ni yo me la creo! Que viva la vida y que viva esta nueva etapa en mi vida” , escribió Natalie Vértiz en sus historias de Instagram.

Asimismo, Natalie Vértiz publicó una fotografía al lado de su esposo y de su hijo. “Mis amores Yaco Eskenazi y ‘Leito’ atrás en coche”, escribió en la imagen.

En el programa sabatino que conduce Estás en todas, la modelo se mostró muy feliz por la llegada de sus 30 años.

“Empecé en este mundo de la televisión sin saber qué venía. Sé que tomé la decisión correcta de quedarme en este mundo del espectáculo que me hace tan feliz (...). Sé que estoy en mi mejor etapa”, mencionó muy emocionada.

Natali Vértiz no descarta tener un tercer hijo: “Tal vez más adelante”

Hace un mes, Natalie Vértiz se convirtió en madre por segunda vez y sorprendió a sus seguidores al revelar que no descarta la posibilidad de tener otro bebé.

“No sé. Por ahora soy feliz con mis dos hombrecitos. ¡Quién sabe más adelante!“, respondió la ex reina de belleza en sus redes sociales ante la pregunta de uno de sus seguidores.