Milena Zárate aclara que no le importa con quién hable su expareja Augusto Barrera

En la última edición del programa reality Reinas del show, Milena Zárate fue sentenciada junto a sus compañeras de baile Vania Bludau y Diana Sánchez, pese a haber ensayado muy duro en el transcurso de la semana. Es por ello, que la próxima semana, las tres concursantes deberán enfrentarse para luchar por quedarse.

Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención. Gisela Valcárcel aprovechó para interrogar a la cantante colombiana por la revelación que dio Jossmery Toledo en Amor y fuego hace algunos días. La expolicía mostró un mensaje que le envió Tito Barrera, expareja de Milena Zárate, a su cuenta de Instagram y contó que lo dejó en visto.

Tras esto, la hermana de Greysi Ortega fue consultada si le molestaba, pero dijo todo lo contrario. “ Ese no merece ni llamarse ex, olvídate, next. No me interesa (a quien le escriba) de lejos ”, respondió entre risas Milena Zárate. La participante del Reinas del show contó que se encuentra muy enfocada en salir airosa de la sentencia con sus dos de sus compañeras, ambas reconocidas en el medio por su experiencia en el baile.

Además, recalcó el arduo trabajo que realiza en el concurso de baile, y contó que tuvo que aprenderse ocho coreografías durante la semana. Finalmente, respecto a las relaciones sentimentales, expresó: “No hay que cortar a todos con la misma tijera, así como hay personas buenas, malas en los hombres igual, hay muchos que se toman en serio sus compromisos”.

Brenda Carvalho defendió a Milena Zárate tras desatinado comentario de Santi Lesmes

Hace poco más de una semana, Santi Lesmes tuvo un desafortunado comentario hacia Milena Zárate al recordarle la infidelidad que su hermana, Greyssi Ortega, cometió con su expareja Edwin Sierra. La incomodidad de la colombiana llegó hasta la última edición de Reinas del show, donde protagonizó un tenso diálogo con el director de teatro.

Brenda Carvalho no dudo en defender a Milena manifestando que hay temas personales que no deben confundirse con la competencia, y que podrían herir a las competidoras.

“Es un tema tan personal, por el que no estuve tan atenta, y prefiero no meterme. Si a la persona le ha afectado, yo prefiero alejarme para que piense”, indicó Carvalho.

