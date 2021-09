Rosángela Espinoza tras apasionado beso con Pancho Rodríguez: “Lo veo como un amigo”

La academia de Esto es guerra continúa dando de qué hablar. Esta vez, Rosángela Espinoza se pronunció sobre el apasionado beso que protagonizó con Pancho Rodríguez. Según contó la chica reality, no quiso ensayar varias veces la escena con su compañero, debido a que quería evitar confusiones entre los dos.

En una entrevista para Estás en todas, la influencer reconoció que fue difícil para ella grabar junto con Pancho Rodríguez y explicó por qué le pidió a la producción del programa hacer una sola vez y por partes la escena del beso.

“No ensayamos para nada, todo fue en ese momento (...) No fue fácil, entonces, yo les dije (a producción) que si el beso es con texto, no vamos a besarnos a cada rato porque nos vamos a confundir. Hicimos como si nos estuviéramos besando, pero en tiempos. Imagínate, estar ensayando el beso a cada rato, no”, le respondió Rosángela Espinoza a la reportera.

Al ser consultada sobre un posible romance con el competidor chileno, la joven modelo afirmó que solo desea mantener una amistad con él. Sin embargo, no descartó que se puedan unir como pareja en el futuro.

“Cuando empecé a grabar en TikTok con él, se le notaba que es medio coqueto. Ay no, a mí me encantan los chicos serios. Dije que no lo voy a mirar con otros ojos, lo veo como un amigo, lo estimo mucho. No descarto nada, pero ahora lo que dice mi corazón es que no quiere nada”, aseveró.

Por su parte, Pancho Rodríguez mencionó que no estuvo de acuerdo con la escena del beso con Rosángela Espinoza. “Tratamos de hacerlo lo mejor posible, hay harto cariño entre nosotros, respeto y confianza que creo que eso ayudó. Hubiese preferido otra escena, el beso tenía que ser de desesperación, yo hubiese preferido una escena más romántica”, dijo el chileno.