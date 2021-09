Melissa Lobatón muestra tiernas fotos con su pretendiente: “Estamos saliendo”

Este sábado 25 de septiembre, la modelo Melissa Lobatón Klug dio a conocer a sus seguidores a su nuevo pretendiente, a través de su cuenta oficial de Instagram. La hija de Abel Lobatón contó que está saliendo con un joven identificado como Gianluca Panez.

Uno de sus seguidores le consultó por historias de Instagram “¿Dónde conociste a tu actual novio?”, a lo que Melissa respondió: “ Amigos en común, estamos saliendo ”.

Además, la influencer mostró en siguientes historias que se encontraba de viaje junto a él y su hermana Gianella Marquina. Los jóvenes se están hospedando en el hotel Hacienda San Juan en Ica . Tal parece que decidieron ir a tomar un poco de sol al sur y disfrutar del fin de semana acompañados.

Melissa Lobatón no dudó en compartir románticas imágenes junto a su saliente en el hotel donde se hospedan.

Por otro lado, contó que se siente muy feliz de que su mamá se haya comprometido. “Súper feliz por ellos, se merecen lo mejor del mundo”, respondió a una de las preguntas de sus seguidores.

Melissa Lobatón reveló que la robaron 4.000 soles

La joven influencer se animó a contar, muy mortificada, que fue estafada tras haber realizado una compra online. La hija de Melissa Klug quiso comprar un celular y admitió que compró el aparato de manera rápida, pues sostuvo que un familiar en Estados Unidos pudo adquirirlo, pero el proceso demoraría más.

“Me lo iban a comprar en Estados Unidos, pero yo ya lo quería tener. No sé qué me pasó ese día, ese día estaba como muy desesperada, muy alocada, no sé, me sentía súper rara y decía ‘quiero mi teléfono’”, dijo.