Xoana González a Deysi Araujo: “La que critica, en el fondo, es por envidia”

La argentina Xoana González cree que Deysi Araujo habló por envidia sobre la compra de su departamento en Chorrillos con las ganancias que le dejó la plataforma de Onlyfans, donde comparte videos para adultos con su esposo. González cumplió su anhelado sueño de tener su departamento propio y señaló que, gracias a su trabajo, pagó al contado cerca de 250.000 soles por el inmueble, el cual estaría listo para el 2023.

“Estamos contentos por tener nuestro propio departamento. Siempre fui una persona ahorrativa, cautelosa con mis ingresos; compraba cosas, las revendía y nuevamente juntaba capital para hacer otro negocio. Aunque no parezca, estudié tres años de economía. Para mí tener un departamento aquí representa mucho, porque trabajando tantos años acá, no lo había logrado y por fin se me dio, es más, hasta alcanzó para arreglar la casa de Buenos Aires”, contó emocionada a Trome.

A la modelo argentina le consultaron sobre las críticas de Deysi Araujo, quien aseguró que los videos de la influencer argentina en Onlyfans son pornografía, y que si ella se dedicara a lo mismo, ya se habría comprado cuatro edificios.