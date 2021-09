Melissa Paredes acude a personajes mediáticos para salir de sentencia en Reinas del show

Melissa Paredes es participante del programa Reinas del show y durante la gala pasada no logró convencer al jurado con su presentación, por lo que quedó en sentencia junto con su compañera Lady Guillén, y se encuentra a un paso de dejar la competencia. Sin embargo, la modelo no se quiere dar por vencida. Ella usó los cercanos vínculos que tiene con distintas figuras del medio para pedir a sus seguidores que voten por ella este sábado 25 de septiembre .

A través de historias en su cuenta de Instagram, la conductora de América hoy reveló quiénes us refuerzos en el programa de este sábado. Sebastián Monteghirfo y Cielo Torres, ambos compañeros de grabación de Melissa Paredes, mencionaron en el video que ella saldría victoriosa de la gala decisiva.

“Adivinen con quién estoy, con mi bebecita y con el galán de galanes, sudando la gota gorda, ensayando porque me van a apoyar en mi sentencia”, expresó Melissa Paredes en su historia de Instagram.

Melissa no solo logró contar con el apoyo de sus compañeros y excompañeros de trabajo. La pareja sentimental de Ethel Pozo, Julián Alexander, se sumó a la campaña de votaciones a favor de la ex chica reality. Pero no solo fueron ellos los que la apoyaron en redes sociales, a esta campaña se sumaron Alexis Descalzo, Brenda Labarca, Paula Manzanal y Stephanie Valenzuela.