Instagram: Daniela Darcourt anuncia su vuelta a los escenarios para el 12 de noviembre

Gracias a la exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus en el Perú, las actividades artísticas y de ocio han podido ir regresando de manera paulatina en todo el país. Por ello, Daniela Darcourt quiere aprovechar este momento favorable para anunciar que el próximo viernes 12 de noviembre llevará a cabo su primer concierto con público en casi dos años.

La salsera utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el hecho y también mostró toda su emoción por poder desarrollar este espectáculo musical. En su extenso mensaje, la entrenadora de La voz senior invitó a todos sus fanáticos para que puedan asistir al anfiteatro del Parque de la Exposición y prometió que será una noche inolvidable.

“Acabo de llegar a Perú y me fue inevitable no emocionarme con todo el cariño que he recibido tanto en redes como en vivo. Venía pensando en el avión que llevo años soñando con producir un show propio, un concierto en el que cada momento esté planeado... Arreglos musicales especiales, artistas invitados, luces y pantallas que sigan el ritmo de mi música”, se lee en la primera parte de sus palabras.

“No me imagino este momento sin ustedes cantando y bailando conmigo cada canción que, gracias a ustedes, se volvió un éxito. Luego de mi gira por USA tengo las pilas más que recargadas para crear esta puesta única para toda la familia. Familia hermosa: llegó el momento del reencuentro. Este 12 de noviembre, en el anfiteatro del Parque de la Exposición, ustedes y yo tenemos una cita. Les prometo será una noche inolvidable”, finalizó.

Daniela Darcourt forma parte de los cuatro jurados de La Voz Perú senior.

Daniela Darcourt se luce en el Times Square como portada del playlist Equal, de Spotify

Probablemente Daniela Darcourt se encuentre en el mejor momento de su carrera, ya que julio de este 2021 apareció en el mítico Times Square. La salsera peruana pudo aparecer en este reconocido edificio de la gran manzana debido a que es una de las artistas portada del playlist Equal, de Spotify.

“Por favor, ¡que alguien me despierte! Qué bonito hacer un stop en el trabajo y encontrarte con una sorpresa tan gigante como esta. Mi primer Billboard en Times Square de la mano de Spotify y su iniciativa Equal, un playlist que busca incentivar la inclusión y empoderamiento de todas las mujeres en Latinoamérica”, indicó en aquel momento.