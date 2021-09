Danny Rosales presenta a su hija y cuenta su conmovedora historia con ella

Danny Rosales, integrante del programa humorístico JB en ATV, presentó por primera vez en televisión a su hija de 24 años a través de un reportaje que preparó Día D. El actor cómico habló en el informe sobre su día a día y contó su conmovedora historia con la joven, de nombre Nicole.

El comediante reveló que ella, por razones que no precisó, nunca conoció a su madre. No obstante, relató que fue criada por la progenitora del artista.

“ Mi hija, ella no tiene mamá, mi mamá fue su mamá, su abuela ”, dijo Rosales, quien llegó hasta Villa El Salvador para visitarla.

Nicole brindó unas declaraciones sobre cómo es su padre detrás de cámaras, y reveló que es “muy serio”, todo lo contrario a lo que muestra en JB en ATV. Esto provocó risas entre el actor cómico y la joven.

En otro momento, le dedicó unas conmovedoras palabras a su padre. “Yo lo amo bastante a mi papá, no sabría qué hacer (sin) él, si no fuera por él, no sabría dónde estaría”, expresó.

Danny Rosales de JB en ATV habla sobre su trayectoria como cómico. Foto: Carlos Contreras/La República

Danny Rosales recuerda sus inicios en el arte

El actor se hizo conocido en televisión por ser uno de los integrantes de los programas humorísticos de Jorge Benavides. En una entrevista con La República, Danny Rosales habló de sus inicios en la comicidad.

“A los 15 años empecé a descuidar el estudio, lo cual estuvo mal, y mi mamá me dijo: ‘Bueno, búscate un trabajo’, entonces busqué, hasta que llegué al parque Universitario y hubo un amor a primera vista entre el arte de la calle y lo que yo tenía que hacer”, recordó.

“Mi padre me dijo: ‘Si te vas a dedicar a esto, que sea profesionalmente’, así que me metí a un taller con Ramón García y después tomé otros talleres”, añadió.