Conductoras de América hoy justifican a Santi Lesmes tras ataques a Milena Zárate

Milena Zárate se presentó en América hoy para dar sus descargos sobre la discusión que protagonizó con Santi Lesmes, luego de que este le recordara la infidelidad de Edwin Sierra . Sin embargo, la colombiana fue interrumpida por las conductoras del espacio, quienes sorprendieron al salir en defensa del conocido español justificando sus constantes ataques contra la bailarina.

Como se recuerda, en la más reciente edición de Reinas del show, la bailarina Milena Zárate se retiró del set entre lágrimas, ya que el juez se negó a brindarle disculpas por hablar de su vida personal en el reality y no enfocarse en su trabajo.

Tras esto, Milena Zárate apareció en América hoy y lamentó que Santi Lesmes hablé de un problema del pasado, el cual puede afectar a su hija.

“No puedes traer a colación un tema que no tiene nada que ver con el concurso, a él le hablé de su desempeño como jurado y no de su vida personal. Este es un tema que hice público hace 8 años y es un tema familiar, tengo 8 años cuidando mucho lo que ve mi hija en televisión y lo que ve en las redes sociales. Métete con mi trabajo, pero no con un tema personal que involucre a otras personas”, dijo.

No obstante, Milena Zárate fue recriminada en vivo por Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza , quienes justificaron a Santi Lesmes y señalaron que no ven nada de malo en las críticas del jurado de Reinas del show.

“Cuando tú vienes al programa y preguntamos por Santi Lesmes, tú dijiste que él atacaba a las mujeres. Yo no siento que él ataque a las mujeres, en todo caso ¿no te parece que es una crítica muy dura en un país donde se ataca a las mujeres? ¿No sientes que tú empezaste con una guerra? Tú sabes que intento ser lo más imparcial”, dijo Janet Barboza.

En tanto, Ethel Pozo le dijo a Milena Zárate que recibe lo que da y le aconsejó que no agreda a nadie con sus palabras. “Milena, ahí va mi consejo. Yo creo que cuando tú das odio y rencor recibes eso. Por eso yo siempre respondo de buena manera. Creo que no deberías agredir a nadie, no justifico lo que él te dijo ”, comentó la hija de Gisela Valcárcel.

Finalmente, Melissa Paredes señaló que la participante de Reinas del show está confundiendo las cosas. “Estás malinterpretando porque yo le dije a Santi que te pida disculpas”, señaló.