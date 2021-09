La voz senior: Tony Succar llora al recibir sorpresa de su madre durante las audiciones

La última edición de La voz senior no solo significó la jornada final de las audiciones a ciegas, sino también de un emotivo momento para uno de los jurados. El protagonista de este capítulo fue Tony Succar, quien recibió la inesperada visita de su madre que llegó desde la ciudad de Miami para dicha sorpresa.

Mimi Succar apareció en el escenario del programa como si fuera una participante cualquiera para interpretar el popular tema “Quimbara” de Celia Cruz. Solo unos segundos después de comenzar con la canción, el compositor peruano se dio cuenta de quien se trataba y rápidamente apretó el botón para darse vuelta y encontrarse con su mamá.

Al finalizar la canción, Tony Succar salió al encuentro de su madre y se dio con la sorpresa de que su padre también se encontraba en el escenario. Acto seguido, el ganador del Grammy dedicó unas palabras de agradecimiento a los productores de La voz senior y a todos los que hicieron posible tan emotivo momento.

Tony Succar vivió un emotivo momento durante La voz senior.

“Esto fue una sorpresa que no me la esperaba. Personalmente cuando me llamaron para La voz senior yo siempre decía: ‘Cuando quisiera tener a mi mamá que pueda participar en algo’ porque siempre es importante honrar a nuestros padres y cumplir porque ustedes siempre me han dado todo y yo estoy aquí por eso”, indicó.

“Yo desde los 13 años estoy tocando con mi mamá el piano, el acordeón desde siempre. Yo siempre miraba a mi mamá de como dominaba el escenario. Yo soy tu replica y gracias por venir. Pa’, no te pongas a llorar por favor que me harás llorar a mí”, culminó entre risas.

Segundos después, Tony Succar se quebró ante las cámaras al recordar todo lo que hicieron su mamá y su papá trabajando en Estados Unidos para que su hijo pueda lograr el sueño de dedicarse a la música.