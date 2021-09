Reinas del show sigue generando comentarios tanto por las coreografías de las participantes, como por las polémicas que se arman en el programa. El espacio conducido por Gisela Valcárcel se transmite en territorio peruano todos los sábados a las 9 p. m. (hora de Lima).

La primera temporada tuvo como ganadora a Korina Rivadeneira, quien venció a Milena Zárate y Leslie Moscoso en la gran final. Moscoso había vuelto de emergencia al reality tras la renuncia de Allison Pastor.

¿Cuándo se enfrenta Lady Guillén a Yolanda Medina en Reinas del show?

Las destacadas bailarinas peruanas se retarán a duelo esta sábado 18 de septiembre en los estudios de América Televisión de Pachacámac, desde donde se transmite todos los sábados Reinas del show, programa producido por GV producciones.

Lady Guillén en Reinas del show

La segunda temporada de Reinas del show ya está dando de qué hablar, esta vez por el sorpresivo anuncio de Gisela Valcárcel, quien intercedió por Lady Guillén para que permanezca en la competencia a pesar de no haber sido elegida por el panel de jurados.

Lady Guillén junto a Yolanda Medina, Vania Bludau y Milena Zárate estaban en la cuerda floja tras haber sumado las puntuaciones más bajas de la noche. Sin embargo, el jurado tenía la opción de salvar a dos de las posibles eliminadas.

Morella Petrozzi fue la encargada de anunciar que Vania Bludau y Yolanda Medina eran las elegidas para permanecer en el programa. Del mismo modo, el panel de Los especialistas del show salvó a Milena Zárate para que continúe en competencia.

Yolanda Medina en Reinas del show

Tras su aparición en el espacio que conduce Gisela Valcárcel, la vocalista de Alma Bella ha recibido el respaldo de sus fans, principalmente los de su natal Chiclayo. No obstante, también fue víctima de duras críticas y ataques en las redes sociales, pues sus detractores no ven con buenos ojos su participación en el programa de América TV.

A lo largo de sus 20 años de carrera artística, Yolanda Medina se ha caracterizado por ser una mujer frontal ante sus detractores, esta vez no fue la excepción y aseguró que no está dispuesta a aceptar las críticas que no sean constructivas.

¿Cómo ver Reinas del show EN VIVO?

Los seguidores de Reinas del show pueden ver EN VIVO desde sus televisores programando la señal de América TV. DIREC TV / canal 199, Claro TV/ canal 4 (SD) y canal 1004 (HD), Movistar TV/ canal 104 (SD) y canal 804 (HD).

¿Quiénes son las participantes de Reinas del show 2?

La participantes de esta segunda temporada son: Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Isabel Acevedo, Yolanda Medina, Melissa Paredes, Emilia Drago, Vania Bludau, Milena Zárate, Lady Guillén y Diana Sánchez.