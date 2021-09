Janet Barboza ‘descarta’ boda con Miguel Bayona: “Él no se divorcia nunca”

A inicios de agosto del 2020, Janet Barboza reveló que se comprometió con su pareja Miguel Bayona y por tal motivo ya se encontraba buscando un vestido de novia para el día de la boda. Sin embargo, hasta el momento, la ceremonia no se ha llevado a cabo debido a que el empresario aún no se divorcia de su anterior esposa.

“Pensamos hacerlo por religioso, él no puede por civil y ya les contaré por qué. Él solicitó su divorcio hace cuatro años por hechos delicados que pasaron en esa relación . Interpuso la demanda, la señora tiene otra pareja, pero le ha dicho que no le va a dar (el divorcio). Al parecer se la pondrá difícil, no quiere romper el vínculo por fastidiar”, comentó la conductora en aquella oportunidad a Trome.

Tras más de un año de comprometidos, la presentadora de televisión bromeó con la situación y ‘descartó' contraer matrimonio con Miguel Bayona.

Todo ocurrió cuando Janet Barboza se enlazó en vivo con Tilsa Lozano para que le contara sobre su relación con Jackson Mora. La jueza de Reinas del show comentó que por el momento no está en sus planes casarse con el boxeador. A lo que la conductora de América hoy aprovechó para hacer una revelación.