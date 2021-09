Tula Rodríguez estuvo en Estados Unidos durante los últimos días, por lo que aprovechó si estadía para verse con quien fuera su pareja hace más de 10 años. Así lo revelaron las imágenes mostradas por el programa Magaly Medina, la firme, donde se aprecia a la conductora pasando un ameno momento al lado de Gino Barbieri, quien vive en la ‘tierra del Tío Sam’.

El hombre, que estuvo al lado de la presentadora de En boca de todos en EE. UU., tiene un pasado muy cercano a ella que data de hace varios años. Todo comenzó por el año 2008 cuando Rodríguez trabajaba en Latina y Barbieri era parte de la producción de un programa en el canal.

Con el pasar de los meses, ambos iniciaron una relación amorosa que tuvo poco tiempo de duración debido a una infidelidad que luego confesó la propia Tula Rodríguez. En ese entonces, Gino Barbieri fue captado con Cathy Sáenz, la popular ‘Mamacha’, que luego se hizo conocida por dirigir Esto es guerra y Combate.

Las imágenes que salieron a la luz mostraban a la productora y al joven integrante de la televisión bailando y hasta besándose. No obstante, en 2016 fue la propia Tula quien reveló la infidelidad de quien por entonces era su pareja, aunque no dio más detalle de lo sucedido.

“Fue muchos años atrás, ya ni lo recuerdo. Hay cosas que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Ha sido hace muchos años. Yo ya había terminado con él también. Me da roche hablar de mi ex. ¿Si me atrasó? Tú qué crees. Hay una relación cordial con ella ahora, la veo y la saludo”, expresó en aquel entonces.

Como se recuerda, la actual conductora de En boca de todos se encuentra soltera. Incluso, la propia Tula Rodríguez no descartó volver a enamorarse en un corto plazo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.