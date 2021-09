Hero Fiennes-Tiffin: “El éxito fue abrumador”

Hero Fiennes-Tiffin (23) es un respetado modelo inglés, quien, además de representar a reconocidas firmas como Dolce & Gabbana y Ferragamo, saltó a los titulares con la película del momento, After: almas perdidas. La historia es de la escritora Anna Todd, quien se basó en la vida del más popular de los miembros de One Direction: Harry Styles. “Creo que es la primera vez que (Tessa y Hardin) llegan a una edad en la que realmente alcanzan la madurez. Empezamos a ver cómo los personajes empiezan a trabajar y se convierten en adultos. Sin revelar demasiado, hay diferentes temas, principios morales y valores que vienen con la edad”, adelanta.

La película se rodó durante el pico más alto de la pandemia, en Bulgaria. “Fue interesante. Quiero decir que es bastante positivo filmar dos películas consecutivamente. Sin embargo, en medio de una pandemia, es otra cosa. Mi conclusión es que valió la pena. No obstante, lógicamente, para cuidar la salud y la seguridad de todos, estábamos muy limitados en casi todo: no podíamos salir del piso del hotel e íbamos directo al set . Sin duda, fue un desafío. Espero no tener que filmar más con protocolos de COVID-19 en vigencia”.

Después de cuatro películas de la saga, el actor señala aspectos de la pareja protagónica. “Fue un amor a primera vista, innato y repentino, que no parece tener ninguna lógica o método. A medida que la historia se desarrolla, él, en cierto sentido, aprende por qué la necesita tanto. Por eso, explorar su relación es interesante, ver por qué funcionan tan bien. Es un honor y un privilegio interpretar el personaje. No creo que esto suceda muy a menudo”.

Pero a pesar de estar acostumbrado al mundo del espectáculo, sostiene que la reacción del público, lo sorprendió. “Es genial. Me halaga que la gente admire nuestro trabajo hasta el punto de apoyarnos tanto. Sin embargo, al principio, fue, sin duda, abrumador. No era nuestro objetivo final. Simplemente estaba tratando de actuar y realizar un trabajo del que estuviera orgulloso y con el cual pudiera pagar mis cuentas”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.