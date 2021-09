Andrea Luna aclara que sus críticas se dirigen a programas que informan con machismo

Andrea Luna se pronunció frente a cámaras luego de hacer una fuerte crítica hacia el tratamiento de la información que manejan los programas de espectáculos con las mujeres. La actriz fue abordada por Amor y fuego por lo dicho en su comentado video.

En su cuenta de Instagram publicó un clip en el que se refirió a los ataques que recibió luego de haber sido captada besándose con Andrés Wiese en una discoteca de Miami.

“Toda la culpa la tiene el periodismo malo. Sí, yo también soy periodista y me parece horrible el nivel de machismo que tienen los periodistas en el Perú. Es una vergüenza cómo tratan los periodistas a la mujer en el Perú, es denigrante”, señaló la artista en la plataforma.

Sus declaraciones generaron gran cantidad de comentarios en los diversos espacios de espectáculos. Por este motivo, Amor y fuego contactó a Andrea Luna, quien aclaró que su pronunciamiento no buscó atacar al periodismo, sino hablar sobre las críticas y agresiones virtuales.

La intérprete, que protagonizará una cinta española junto con Gonzalo Ramos, extendió un pedido al hacer énfasis en sus conocimientos de comunicación.

“Como periodista también les pido que informen con la verdad y que no hay que descontextualizar un hecho”, precisó a las cámaras.

De igual manera, se disculpó con el reportero como representante de prensa, en caso se haya sentido afectado por sus comentarios.

“(El video) es básicamente por los insultos que he recibido. Si te has sentido ofendido, te pido disculpas. He recibido agresiones de parte de las personas y eso no está bien, pero justamente es por la desinformación ”, dijo.

