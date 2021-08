Kim Kardashian aparece vestida de novia durante show de Kanye West

El último show de Kanye West, realizado el 26 de agosto, previo al lanzamiento de su nuevo álbum Donda, causó revuelo por la sorpresiva aparición de Kim Kardashian vestida de novia.

El rapero estadounidense, que ya venía acaparando titulares al anunciar que se cambiaría el nombre a Ye, organizó una fiesta en el Estadio Soldier Field de Chicago, su ciudad natal, para presentar un tercer adelanto de Donda, producción que lleva el nombre de su madre, fallecida años atrás.

Para la ocasión, Kanye West invitó a dos controvertidos personajes, el rapero DaBaby, arrestado por robo en 2020 y recientemente acusado de emitir frases homófobas y serófobas en un concierto, y Marilyn Manson, sobre quien pesa denuncias por agresión sexual y violencia.

No obstante, la presencia de ambos quedó opacada por el dramático ingreso de Kim Kardashian vestida de novia con un pesado velo blanco que la cubría por completo.

Sin embargo, la pieza que llevaba la estrella de Keeping up with the Kardashians (KUWTK) no era el mismo vestido que utilizó cuando se casó con Kanye West en 2014, el cual fue un Givenchy diseñado por Riccardo Tisci.

Para esta ocasión, Kim Kardashian eligió un vestido de novia de la colección otoño 2021 de Balenciaga Couture creada por el diseñador georgiano Demna Gvasalia, actual director de arte de los conciertos de Donda.

La socialité ingresó al final del show cuando Kanye West interpretaba la canción “No child left behind”. El rapero iba vestido de cuero negro y sostenía una biblia en la mano emulando una boda. Luego, la pareja caminó hacia un coche para salir del escenario.

La presencia de Kim Kardashian con un vestido de novia se produce medio año después de que ambos anunciaran su divorcio tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común.

