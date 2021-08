Korina Rivadeneira niega favoritismo para ganar en Reinas del show: “Es muy injusto que piensen eso”

Korina Rivadeneira ya se alista para la gala final de Reinas del show. La modelo venezolana está a pocos días de enfrentarse a sus rivales para llevarse la ansiada corona. Asegura que su mejor estrategia es ensayar constantemente.

“Me estoy esforzando mucho, estoy ensayando muchas horas, quiero dar lo mejor, voy a seguir sorprendiendo. Me reforzará Angie Arizaga; la ‘Negrita’ es un fuego, daremos un buen show porque ella hará un excelente trabajo, baila muy bien”, sostuvo la modelo.

Gracias a su empeño y disciplina, Korina se muestra segura de llegar a la última ronda de la gala final, donde finalmente se coronará a una de las concursantes. “Cumplo con todo para llegar a la final, a la última ronda, pero todo dependerá de qué tan prolija salga la coreografía. Si algo falla en la final, sería fatal. Yo estoy optando por ir a la segura”, sostuvo.

La exchica reality también opinó sobre su favorita para disputarse el primer lugar en la competencia.

“Me gustaría llegar a la última ronda con Milena (Zárate) porque ella es una mujer que, como yo, logra todo lo que se propone. La admiro por lo exigente y dedicada que es”, expresó Rivadeneira.

A raíz de la abrupta salida de la competencia de Allison Pastor, la actriz extrajera ha sido blanco de críticas en redes sociales, donde usuarios señalaron nuevamente que existe un favoritismo hacia ella. A la modelo le parece poco justo que, de esa manera, se desconozca su esfuerzo.

“Nadie me está ‘haciendo la cama’ para yo ganar, eso no es así. Es muy injusto que la gente piense esto porque yo me vengo esforzando y sacándome el ancho como para que suelten comentarios tan ligeros”, lamentó la venezolana.

“Yo merezco, al igual que todas, llevarme esa corona. Todas nos hemos sacrificado, nos hemos sacado el ancho, hemos pasado por una lesión, no por las puras dejo a mi bebé en casa tantas horas para ensayar, lo hago porque quiero ganar y me estoy esforzando”, añadió la participante.

