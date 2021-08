Magaly Medina revela que Gisela Valcárcel no quiso participar con ella en la Teletón

Magaly Medina se sumó a la ola de críticas contra Gisela Valcárcel, luego de que la conductora de Reinas del show protagonizara una acalorada discusión con Allison Pastor, quien terminó renunciando al programa.

Durante la reciente emisión de Magaly TV, la firme, la figura de ATV contó que la mamá de Ethel Pozo suele “humillar” a sus invitados cuando estos la contradicen o no hacen lo que ella quiere. En ese sentido, Magaly Medina reveló que la organización de la Teletón le pidió a ella y a Gisela Valcárcel que aparecieran juntas en el evento benéfico del año pasado. Sin embargo, la conductora de Reinas del show se negó.

Asimismo, la esposa de Alfredo Zambrano aseguró que Valcárcel elige quién participa y quién no en el evento televisivo que se realiza todos los años.

“ Recuerden que la obra benéfica más grande que hay en el país es la Teletón, ella es la dueña de la Teletón . Ella no permite a nadie en este evento (entrar sin su autorización), donde todos los canales deberían estar unidos y participar todos, sin fijarnos quién es más, quién es menos, más rating o menos rating. Ella invita con condiciones”, comentó Magaly Medina.

“ El año pasado por la pandemia se quería hacer una cosa universal, que nos unamos ella y yo por primera vez por la Teletón. La idea fue aceptada por mí . Cuando me contaron los publicistas yo acepté, si es por una buena obra lo hago. Ustedes qué creen que ella dijo: ‘No, no es el momento del señor para que Magaly y yo nos juntemos’. Eso me contaron a mí tal cual los que organizaban esto (Teletón)”, señaló.

