EEG: Ducelia Echevarría pide enfrentar a Alejandra Baigorria en circuito extremo

Durante la última edición de Esto es guerra, Ducelia Echevarría dejó a todos los presentes en el set con la boca abierta al señalar que su ciclo como ‘combatiente’ ya culminó y por tal motivo pidió competir contra Alejandra Baigorria, con quien mantiene una estrecha amistad.

Ambas chicas reality son las más destacadas de EEG. No obstante, la modelo de Pozuzo señaló que faltará a su palabra de llegar a la final de un circuito extremo con la empresaria de Gamarra.

Ducelia Echevarría señaló que quiere a Alejandra Baigorria como rival y no como compañera de equipo, ya que, en la anterior edición, fue la pareja de Said Palao quien le ganó.

“Te quiero un montón. Eres una mujer guerrera, te admiro. Si bien es cierto, yo te dije que quería llegar a ese reto de altura juntas, pero tú sabes que yo soy competitiva. Y sí me quedé con esa espina de competir contigo en una final y quiero mi revancha . Ya cumplí mi tiempo en los ‘combatientes’”, comentó.

Alejandra Baigorria se mostró sorprendida por las palabras de Ducelia Echevarría y le aconsejó que se prepare bien porque no le dará tregua. “Si en verdad lo que tú quieres, dale, pero entrena porque yo estoy entrenando. Gracias”, dijo.

EEG: Ducelia Echevarría no quiere perder la amistad de Alejandra Baigorria

Tras retarla en vivo, Ducelia Echevarría explicó que su corazón siempre le perteneció a los ‘guerreros’ y ya es hora de volver con ellos. Asimismo, explicó que haber retado a Alejandra Baigorria no tiene por qué afectar la amistad que han forjado.

“Creo que ya llevo un año compitiendo con los ‘combatientes’ y lo hice espectacular. Eso no quiere decir que yo haya dejado de ser ‘guerrera’. (En los ‘combatientes’) creo que he hecho un excelente trabajo ”, comentó para las cámaras de América espectáculos.

“ Yo tengo una linda amistad con ella (Alejandra Baigorria). Por mi lado esa amistad no se va a romper . No es como otras personas que dicen que nuestra amistad no es verdadera, esta sí lo es. Yo la quiero un montón y ella a mí. Yo siempre me hago oídos sordos a los comentarios que no me suman”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.