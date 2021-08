Milena Zárate revela que perdió un hijo a los 15 años: “Me marcó horrible”

Milena Zárate se encuentra en sentencia en Reinas del show; por ello, brindó una entrevista, a través de sus redes sociales, donde pidió el apoyo de todos sus seguidores. Sin embargo, la cantante colombiana sorprendió al hacer una revelación.

En medio de la conversación, Milena contó que en su adolescencia perdió un bebé. Todo empezó cuando le preguntaron sobre qué era lo más lindo que le había regalado la maternidad.

“ Siempre he dicho que mi hija es un milagro, porque quizá muchos no lo saben, pero yo perdí un hijo cuando tenía 15 años, de ocho mesecitos de nacido . Fue algo que me marcó horrible, me peleé con Dios y dije que nunca más volvería a tener un hijo. A partir de ese momento, siempre soñaba con niños muertos”, reveló Milena.

“Kristell (su hija) llegó a mi vida como una hermosa casualidad. Llegó en un momento donde mi relación estaba terrible, porque ustedes ya conocen la historia, y cuando yo quedo embarazada tuve muchos sentimientos. Durante mi embarazo siempre me preparé para cuando mi hija se fuera. Yo pensaba que mi hija se iba a morir”, dijo con la voz quebrada.

Finalmente, Milena Zárate aseguró que el volverse a convertir en madre la sanó emocionalmente.

“A partir de ahí, me curó. Nunca más volví a soñar con los niños que se morían y me cambió la vida. La maternidad me salvó la vida”, expresó.

