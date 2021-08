Juliana Oxenford se pronuncia tras ausentarse de su programa: “Necesitaba descansar, regreso el lunes”

Juliana Oxenford preocupó a todos sus seguidores al ausentarse por varios días de su noticiero en ATV. Por ello, la periodista decidió pronunciarse en sus redes sociales para explicar por qué no se le ha visto en su programa.

A través de un video que publicó en Instagram, la conductora de TV contó que se encuentra de vacaciones y desmintió cualquier rumor que indicaba su salida del programa.

“Primero agradecerles porque he estado leyendo varios mensajes de gente que me ha estado preguntando: ‘¿dónde estás?’, ‘¿te han botado del canal?’, ‘¿has renunciado?’. Nada de eso es cierto, no me he ido a vivir a otro país, nadie me ha sacado del trabajo. Al contrario, todo bien ”, publicó en una de sus historias.

“Necesitaba descansar y salí de Lima algunos días con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Regreso el lunes al programa, estoy desconectada del Twitter... Está todo bien, gracias por preocuparse”, añadió.

Juliana Oxenford promueve la lactancia materna

Hace unos días, Juliana Oxenford compartió una publicación en referencia a la Semana de la Lactancia Materna.

“En la Semana de la Lactancia Materna, recordemos que no hay mejor regalo para un hijo que la conexión natural con mamá y el alimento maravilloso que nuestro cuerpo produce”, inició.

“Hace dos meses que dejé de amamantarlo. Con la llegada de los sólidos, él mismo empezó a destetarse y mi producción bajó hasta desaparecer. Los ocho meses que lo tuve pegado a la teta no los cambio por nada. ¡Vamos, mamás, sí se puede!”, finalizó.

