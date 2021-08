La Uchulú bromea sobre el nuevo look de Leslie Shaw: “Estamos cortadas con la misma tijera”

La Uchulú arrancó risas en el set del programa América Hoy al opinar acerca de un nuevo look que lució la cantante urbana leslie Shaw en sus redes sociales.

El divertido momento se dio cuando las conductoras del espacio de América TV presentaron una fotografía de la artista en la que lucía una cabellera roja, bastante similar al estilo del popular personaje de TikTok.

“Supongo que tengo mucha influencia en las personas, se ve guapa”, comentó La Uchulú al ser consultada por la fotografía de la cantante peruana. “¿Pero la vez parecida a ti Uchulú?”, preguntó Janet Barboza. “Cortadas con la misma tijera. ¡Yo también quiero ser cantante, imagínate!”, respondió la pucallpina.

La ‘reina de las movidas’ añadió que Leslie Shaw es bastante camaleónica con su imagen debido a su carrera musical y con cada lanzamiento suele modificar el color de su cabellera.

“Leslie Shaw es una supercantante y está en las grandes ligas ahora, acuérdense que hizo un feat con Thalía y con Farina”, acotó la protagonista de Dos hermanas.

“Quizás La Uchulú está influenciando de manera positiva, entonces”, continuó Ethel Pozo.

Esaú Reátegui sobre su personaje: “La Uchulú me ha salvado la vida”

En conversaciones con La República, Esaú Reátegui dio detalles acerca de su personaje La Uchulú, quien se ha convertido en una de las figuras más queridas de la farándula local gracias a sus videos virales en TikTok y ahora también con su participación en el programa El reventonazo de la chola.

“La Uchulú me ha salvado la vida y me la ha cambiado. En su momento, pasé por depresión, fue una etapa difícil, pero lo pude superar gracias a que mantenía la mente ocupada y feliz al hacer ese personaje. Leer los comentarios de las personas me levantaban el ánimo”, señaló.

