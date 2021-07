Magaly Medina y Alfredo Zambrano disfrutan de vacaciones en Croacia

La conductora Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, se encuentran disfrutando de unas vacaciones por Fiestas Patrias en Croacia, luego de pasar unos días en Madrid.

A través de Instagram, la presentadora de Magaly TV, la firme difundió imágenes de su paseo turístico por la ciudad de Split y las islas del país europeo.

“Linda noche de verano con amigos”, escribió la figura de televisión en un video en el que aparece compartiendo una cena con una pareja.

También enseñó la espectacular vista de la ciudad desde su hotel y el paseo en bote que dieron alrededor de las islas de Croacia.

“Happy days (Días felices). Recargando energías en un viaje lleno de amor”, agregó Magaly Medina en referencia a la presencia de su esposo, Alfredo Zambrano, con quien se reconcilió hace unos meses.

Otra de las sorpresas durante el viaje de la pareja fue la presentación del cantante Carlos Rivera en un local de Madrid, donde ambos pudieron conocerlo en persona. “Qué maravilla encontrarnos con Carlos Rivera aquí en Aarde (restaurante de Madrid)”, mencionó la conductora.

Antes de viajar a Europa, Magaly Medina aclaró que no abandonará el Perú como se especuló en las redes sociales. “Lo he aclarado varias veces, jamás he dicho que me voy a ir de mi país, no me he ido en las épocas más duras, menos ahora. Me voy como todos los años, estas vacaciones de julio me las tomo siempre”, aclaró la presentadora.

