Angie Jibaja no permitirá que sus hijos viajen a Uruguay: “No renunciaré a mi maternidad”

La modelo Angie Jibaja se pronunció sobre el viaje a Uruguay que su expareja Jean Paul Santamaría y Romina Gachoy anunciaron hacer junto a sus hijos a fin de año.

Aseguró que no permitirá que los pequeños radiquen fuera del país. También, mencionó que Jean Paul Santamaría aún no paga la deuda de 300.000 soles por el juicio de manutención que le interpuso durante los años que ella cuidó de ellos.

“Mis hijos siempre me han amado, me quieren demasiado, yo no voy a renunciar a mi maternidad, jamás, disculpen si lloro. Yo creo en la justicia de mi país”, expresó Angie Jibaja.

Además, aclaró que el cantante de cumbia solo tiene la custodia temporal, pero no la patria potestad y que no firmará ningún documento para que la deuda se anule.

“Él tiene que solicitar un permiso al juez, él tiene una deuda de 300.000 soles. Jean Paul recién está con mis hijos desde la pandemia (...) El señor tiene una deuda. Es increíble que para que yo tenga que ver a mis hijos, yo desestime (la deuda), yo no voy a firmar esa carta. Por eso no te vas a poner en ese plan de llevártelos”, agregó la modelo.

“Hago un pedido a las autoridades, yo no he perdido la tenencia. Yo no he dado ningún permiso para que mis hijos salgan de Perú y no lo voy hacer”, sentenció Angie Jibaja.

