La voz Perú: Mike Bahía elimina a Jean Paul Santa María tras duras críticas del jurado

En el escenario de La voz Perú, se han visto tanto presentaciones deslumbrantes como interpretaciones que no convencieron. Este último fue el caso de Jean Paul Santa María, quien se enfrentó, la última noche del 24 de julio, a Fabiola Cruzado en una batalla que el jurado criticó varias veces.

Los concursantes interpretaron el tema “Cuando te besé” para poder quedarse en competencia, sin imaginar que recibirían fuertes comentarios por parte de los entrenadores.

“En esta etapa de la competencia no se le puede permitir nada a nadie. Entiendo los nervios, entiendo las sensaciones, pero hay cosas que a un cantante o a una persona que quiere dedicarse a esto no se le pueden pasar. He sentido muy fofa la presentación (...)”, sostuvo Daniela Darcourt.

Por su lado, el entrenador de los participantes, Mike Bahía, lamentó no haber podido hacer más para que logren imponerse con una buena performance.

“En esta ocasión me estoy sintiendo mal, y no como las otras batallas que es porque no sé a quien voy a elegir, no sé a quién voy a elegir porque siento que ninguno de los dos yo logré que destacara. Quiero pedirles disculpas a ustedes y también al público que está viendo porque yo pude haber hecho más para que ustedes brillaran (...)”, sostuvo el cantante colombiano.

Finalmente, Mike eligió a Fabiola Cruzado, quedando Jean Paul Santa María eliminado de la competencia.

“Gracias a todo el equipo por los consejos, decirle a Mike que estoy de acuerdo con todo y que no es responsabilidad tuya, es una responsabilidad totalmente nuestra, por respeto a las personas que han venido al casting y que no pasaron, teníamos que estar a la talla y demostrar que por algo estamos acá”, expresó el esposo de Romina Gachoy y aseguró que seguirá luchando por sacar adelante su carrera.

