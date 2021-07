Vernis Hernández sobre Yahaira Plasencia: “No es netamente salsera, lo urbano le queda mejor”

Yahaira Plasencia está en todo su apogeo luego de su reciente lanzamiento “Dime”, el cual está logrando mucho éxito a pesar de haber estado a punto de ser eliminado de YouTube. Por ello, la cantante ha despertado un sinfín de comentarios, entre ellos los de Vernis Hernández, quien sorprendió al revelar que no considera “netamente salsera” a ‘Yaha’.

“Para mí Yahaira no es netamente salsera. Es más, cuando cantaba salsa no me gustaba su estilo, creo que lo urbano le queda mejor, ese es su campo y parece que le funciona bien porque sigue apostando por ello”, expresó la cubana al diario Trome.

Asimismo, la intérprete mencionó que hasta ahora no ha escuchado la nueva canción de su colega, pero le envió sus mejores deseos en su carrera artística.

“No he escuchado su última canción, solo he leído las críticas que le hacen, de todo le dicen en las redes sociales, pero espero que le vaya bien. Es más, hasta dicen que paga publicidad para que se vea su video en diversas plataformas, y eso no me parece mal, son estrategias válidas de marketing”, agregó.

Por otro lado, Vernis Hernández aclaró a Sergio George por decir que la salsa había muerto.

“Eso no es cierto, la salsa ha tenido sus bajones como muchos géneros en el mundo y en el Perú, pero aquí está vigente. Ha habido años que se escucha más salsa y otros donde predomina la cumbia, pero aquí en el país donde hay tantas orquestas y existe un público grande, no va a morir”, aseguró la cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.