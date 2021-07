Yola Polastri volvió a realizar show infantil tras ser vacunada contra el coronavirus

La caída en la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el Perú ha permitido que el gobierno central otorgue autorización para que diversas actividades puedan reactivarse. Este ha sido el caso de los artistas, quienes luego de un año y medio de paralización pudieron realizar shows con aforo limitado y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos.

Ahora le tocó el turno a Yola Polastri de volver a realizar un show infantil, luego de haber recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así lo reveló la popular cuenta Instarandula, que mostró a ‘La chica de la tele’ durante una reunión familiar donde fue contratada para poner la cuota de alegría.

Las imágenes muestran a la animadora muy emocionada de volver a la actividad, aunque en todo momento pidió que se respete la distancia social correspondiente. Asimismo, Yola señaló que subió un poco de peso, ya que durante la cuarentena de los meses pasados no cuidó su dieta.

“Hace tiempo que no salgo a la calle. La verdad que yo he comido en esta pandemia, es más cocinaba, cocino por eso no me queda el vestido. A las muñecas tampoco les queda el vestido”, expresó generando las risas del público asistente.

Incluso, Yola Polastri tuvo que modificar parte de su show y quitar algunos juegos para cumplir con las medidas de bioseguridad. El Gobierno ya ha permitido diversos eventos como el concierto realizado el último sábado en el Parque de la Exposición, el cual contó con un aforo limitado y tuvo la presencia de grandes orquestas del Perú.

