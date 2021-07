Luciana Fuster habla sobre rumores de un supuesto romance con Gabriel Coronel

En los últimos días, Luciana Fuster ha sido vinculada sentimentalmente con el actor Gabriel Coronel, a raíz de una serie de publicaciones que compartió la chica reality, en sus redes sociales, donde se le ve disfrutando al lado del artista en Miami.

Ante estos rumores, las cámaras de América Espectáculos fueron en busca de la modelo para consultarle sobre cuál es su situación sentimental actualmente y qué tipo de relación tiene con el venezolano.

La también influencer confesó sentirse contenta en su vida, pero no dio más detalles del su nuevo pretendiente.

“Estoy muy feliz y lo que haya puesto en mis redes es lo que quiero que sepan. No digo más del tema. Lo que pasa es que cuando das mucha entrada a tu vida, la gente piensa que ya puede entrar a tu casa. Sea o no sea mi novio, prefiero reservármelo”, expresó la integrante de Esto es guerra.

La chica reality contó que ella va estar viajando constantemente: “Me van a ver viajando mucho porque tengo muchas cosas qué hacer”.

Por otro lado, hace unas semanas, Luciana Fuster recibió la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, por lo que fue duramente criticada. Por ello, no dudó en responder y asegurar que deseaba estar protegida ante la temible enfermedad.

“Dejen las complicaciones por un momento de lado, que si me vacuné o no me vacuné. Me vacuné porque si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Porque quiero estar protegida y porque si tengo la posibilidad de que en mi país quede una vacuna más libre y que la pueda usar otra persona, lo voy a hacer”, expuso en Instagram.

