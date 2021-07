Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros piden al publicó asistir a Vacunatón: La salud es primero

En el último programa de Estas en todas, Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros invitaron a los televidentes a participar en la Vacunatón. La campaña busca inmunizar a las personas de 47 y 49 años, como también a adultos mayores que aún no han recibido las dosis.

“Señores, no se pueden perder la Vacunatón. Se inició hoy a las 7 a. m. El Ministerio de Salud ha dado 36 horas ininterrumpidas de atención para poder vacunar a las personas entre 47 y 49 años, y a las personas mayores de 50 años que no aún no hayan recibido ni su primera ni su segunda dosis”, expresó Mandros.

Por otro lado, la modelo pidió que se acerquen a inocularse y que no lo piensen más, pues es una importante oportunidad para cuidar la salud. ” Son 36 horas sin interrupción, donde ustedes pueden ir a vacunarse. Vacúnense, no la piensen más, la salud es primero ”, añadió.

La Vacunatón se inició este sábado 10 de julio y continuará hasta el domingo a las 7 p. m. La jornada se repetirá los próximos dos fines de semanas. La campaña va dirigida a personas de 47 a 49 años, mayores de 50 años que aún no se han inoculado, embarazadas, personas con comorbilidades, y con enfermedades raras y huérfanas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.