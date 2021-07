Iggy Azalea sale en defensa de Britney Spears y revela los abusos de su padre

Iggy Azalea se sumó a la larga lista de celebridades que apoyan públicamente a Britney Spears y piden su libertad tras vivir durante 13 años bajo la tutela de su padre Jamie Spears.

A diferencia de otros artistas, la intérprete de “Work” fue testigo de los abusos contra la ‘Princesa del pop ’. A través de un comunicado en Twitter, la rapera australiana contó todo lo que vivió cuando grabó junto a Spears el videoclip de la canción “Pretty girls” en 2015.

“Es una decencia humana básica al menos sacar de su vida a una persona que Britney ha identificado como abusiva. Esto debería ser ilegal”, declaró Iggy Azalea en una publicación titulado con el hashtag #FreeBritney, a través de Twitter.

Asimismo, la música de 31 años apoyó las declaraciones de Britney Spears, quien acusó a su padre de cometer abusos contra ella y obligarla a trabajar.

“Durante el tiempo que trabajamos juntas en 2015, personalmente fui testigo del mismo comportamiento que Britney detalló con respecto a su padre la semana pasada y solo quiero respaldarla y decirle al mundo que ella no está exagerando ni mintiendo ”, comentó.

No obstante, lo más inquietante fue que, según testimonio de Iggy Azalea, Britney Spears era privada de consumir ciertos alimentos.

“La vi restringida incluso de las cosas más extrañas y triviales: como cuántos refrescos se le permitía beber. ¿Por qué es incluso necesario?”, se preguntó la australiana.

En otra parte de su comunicado, Iggy Azalea reveló que Jamie Spears, padre de su colega, la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad minutos antes de subir al escenario de Billboard Music Awards 2015 para presentar “Pretty girls”.

“(Él) me dijo que si no firmaba un acuerdo de confidencialidad no me permitiría subir al escenario. La forma en que hizo que yo firmara un contrato sonaba similar a las tácticas de las que Britney habló la semana pasada con respecto a su show en Las Vegas”, señaló.

“Parece que Jamie Spears tiene la costumbre de hacer que la gente firme documentos mientras está bajo coacción, y Britney Spears no debería verse obligada a coexistir con ese hombre cuando dejó en claro que está afectando negativamente su salud mental. Esto no está nada bien”, agregó.

Iggy Azalea sale en defensa de Britney Spears y revela que fue testigo de los abusos de su padre. Foto: Iggy Azalea/Twitter

