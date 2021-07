Yahaira Plasencia descarta distanciamiento con Sergio George: Seguimos trabajando duro

La cantante Yahaira Plasencia le puso fin a los rumores de un presunto distanciamiento con Sergio George. Dichos comentarios se generaron luego de las declaraciones de Magaly Medina respecto al tema.

En ese contexto, la intérprete de “Ulalá” se pronunció a través de la cuenta de Instarándula para desmentir y aclarar que aún sigue trabajando con el productor musical.

“ ¡Con Sergio todo superbien! Gracias a Dios ya tenemos el cuarto tema listo. Seguimos trabajando duro, es más, ha venido a los premio y todo”, escribió la salsera.

“Estamos aquí también para desmentir un poco de los rumores. Que busquen rating con Yahaira, chévere”, añadió la joven cantante quien se encuentra en República Dominicana preparándose para los Premios Heat.

Así también, resaltó el gran vínculo que ha creado con el empresario. “Sergio y yo hablamos un montón, siempre estamos en comunicación, incluso antes de venir a los Premios Heat”, manifestó.

Sergio George sobre alcance de “Ulalá”

Sergio George y Yahaira Plasencia realizaron una transmisión en vivo para hablar de sus próximos proyectos en la escena musical. Mediante el enlace, admitió que “Ulalá” no tuvo el éxito esperado.

“Hay que decir la verdad, ‘Ulala’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, dijo el músico.

“Yo no quise trabajar con Yahaira para tener éxito en Perú, si lo tenemos, chévere. Pero hay un mundo grande por penetrar. Yo no vivo del Perú, yo no he ganado ni un peso con Yahaira en Perú. Siempre lo dije, yo quiero exportar una artista del Perú”, puntualizó sobre el contrato que mantiene con la salsera.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.