La Voz: concursante envía emotivo mensaje tras hacer pública su homosexualidad

Este lunes 28 comenzó una nueva semana de castings en vivo en la nueva temporada de La voz Perú. En ese sentido, Brandymar Camacho, de 21 años, asistió a esta última jornada para intentar convencer al jurado con su talento, pero terminó conmoviendo a todos al dar detalles de su vida personal en el Día del Orgullo LGTBIQ+.

La joven venezolana contó por primera vez, en su entrevista previa a su participación, que en realidad es homosexual y que lo mantuvo oculto varios años, debido a que su familia siempre estuvo ligada a religión. Incluso, la participante afirmó que intentó salir con chicos para salir de dudas, pero finalmente se convenció de que le gustaban las mujeres .

“Mi familia estuvo siempre muy ligada a la religión mormona. Al comienzo bien porque la iglesia nos da buenos valores, pero a partir de los 16 años ya no me gustaba ir porque en ese momento inició mi confusión sobre mi orientación sexual. Yo iba, pero a pesar de todo por dentro me sentía culpable de eso, de que no seguía las normas como ellos me indicaban”, inició.

“Duré como dos años en aceptar que de verdad me gustaban las mujeres y que soy lesbiana. Me siento un poco bien, pero también nerviosa porque mis papás pensaban que soy bisexual, ellos no saben que soy lesbiana y ahorita se van a enterar que me gustan las mujeres. Pienso que a mi familia le va impactar la noticia, pero a pesar de todo somos una familia unida, yo los quiero a ellos y ellos a mí y tienen que tratar de entender que esto no es malo y que al final de todo es amor”, añadió.

Finalmente, Brandymar expresó que se siente mucho más tranquila tras dar a conocer su orientación sexual y que esto, incluso, la animó a visitar el set de La Voz.

“Ahora con todo esto me siento más libre, me siento más sincera conmigo misma y eso fue lo que me motivo a venir a La Voz Perú a enseñarle mi talento mi historia y quién es Brandymar Camacho”, sentenció.

Finalmente, la joven cantante logró que los cuatro jurados del programa voltearan su silla buscando sumarla a sus respectivos equipos. Luego de escuchar a cada uno de ellos, Brandymar eligió a Daniela Darcourt como su entrenadora para la siguiente fase del programa.

