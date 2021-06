Francisca Aronsson: “Quiero actuar en todo el mundo”

Luego de su participación en la serie de Amazon Prime, ‘El Internado: Las Cumbres’, la peruana Francisca Aronsson ha encontrado un abanico de posibilidades para seguir actuando fuera. Ad portas de lanzar un nuevo tema para fines de julio, analiza una oferta en nuestro país y otra para el extranjero.

¿Qué trajo para tu carrera ‘El Internado: Las Cumbres’?

Me trajo bastante alegría y trabajo. Por un lado bastante interesante, porque Amazon Prime es una plataforma conocida a nivel mundial y por otro lado ello me ha permitido ser conocida por público de otros países que me felicitan por Rita, el personaje que recibí como un regalo. Creo que a la gente le gustó ese personaje y pienso que ese trabajo valió la pena. Es una serie que recordaré siempre con mucho cariño.

Aronsson interpretó a 'Rita' en El internado. Foto: difusión

La nueva normalidad y tecnología ha roto las fronteras. Estarás yendo y viniendo, ¿dependiendo de la oferta que aceptes o tu meta es radicar ya fuera?

Quiero estar entre Perú y España. Quiero actuar en todo el mundo. Donde se me dé la oportunidad, seré la primera en ir y explorar nuevos géneros dentro de la actuación. Siento que para mí eso sería magnífico y espero se me dé la oportunidad varias veces.

¿Sientes que a tus recién cumplidos 15 años has vivido o trabajado demasiado?

En quince años siento que lo que he hecho hasta ahora han sido siempre las mejores decisiones. Porque he hecho lo que me gusta. La he pasado bien. He conocido mucha gente, todos profesionales A-1 y me he dado a conocer. He aprendido a divertirme. Pese a que he hecho muchas cosas en la actuación (cine, teatro y televisión) no me siento cansada. Al contrario, me siento feliz de haber tenido la oportunidad de haber recibido tantas ofertas de trabajo y haber conocido en este lindo camino a grandes directores y actores.

Estás lanzando tu línea de vestidos y pronto un nuevo tema musical a la par de las entrevistas que haces en tu cuenta de Instagram. ¿Qué otras metas tienes en agenda?

Siempre estoy pensando qué hacer. Me siento muy contenta con las entrevistas que he realizado a cantantes, actrices y actores. A mis seguidores les digo que estén atentos a mis redes sociales, pero también en mi canal de YouTube. Estoy contenta con la recepción que ha tenido mi colección de vestidos para chicas de 15 años, superversátiles. Además, las mamás que buscan que un vestido tenga varios usos, los vestidos son ideales para varias ocasiones. Pronto tendré más novedades.

