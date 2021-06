Monique Pardo acusa abandono de la producción de El artista del año tras sufrir fuerte caída

Monique Pardo aún no logra recuperarse del accidente que sufrió en los escenarios del programa El artista del año. La artista peruana fue ingresada a una clínica por las dolencias y aseguró que se siente “abandonada” por la producción del espacio que emitía América televisión.

“Me han hecho rayos X para descartar una hemorragia en el pulmón, en el tórax. Al tercer día de la caída me comenzó a fastidiar. Ahora no puedo moverme, mi cuerpo está totalmente resentido”, detalló la famosa de 64 años para este medio.

“No se han contactado. Me han abandonado, al principio me trajeron a un control, pero luego se olvidaron de mí. Quiero que me reconozcan, yo no quiero entablar una demanda. Casi me ha matado. Yo qué daño les he hecho para que me castiguen así, yo fui con amor, yo no le hago daño a nadie. La indiferencia es lo que más me duele”, añadió bastante apenada.

Como se recuerda, Monique Pardo se cayó de una plataforma movible, en plena presentación del artista Diego Val, con quien interpretaba el tema “Satisfaction” de The Rolling Stones.

La cantante de “Caramelo” resaltó que el accidente se pudo evitar, pues ya había ensayado esa parte de la actuación. “Él tenía que retroceder cuando yo me sentaba, por qué no me avisó. Me pudo haber agarrado de un brazo”, acotó.

