Gisela Valcárcel preocupada por la salud de su madre: “No han sido días buenos para ella”

Gisela Valcárcel compartió con todos sus seguidores los difíciles momentos que atraviesa por la salud de su madre, a quien tuvo que llevar a un centro de salud la mañana de este sábado 26 de junio.

A través de sus historias de Instagram, la figura de América televisión se dirigió a sus fans para darles algunos detalles sobre su progenitora.

“He dejado a mi mami con el neurólogo, no han sido días buenos para ella y por supuesto para nosotros tampoco porque no la vemos muy bien, está todavía con un proceso aparte de la infección, algo que no descubrimos. Pero bueno, estamos confiadas y viendo además que se ríe y está con apetito”, comentó.

Pese al mal momento, Gisela Valcárcel no pierde la actitud positiva que la caracteriza y expresó su emoción por presentar a las participantes de Reinas del show, reality en el que se vocea el nombre de su hija Ethel Pozo.

“Eso nos da ganas, una concursante me acaba de escribir y me ha dicho ‘Esta ni con visualización la hago’, está más nerviosa y es una campeona, ya la ubicarán. Yo no la conozco, me acaba de escribir por inbox y me va encantar tenerla en el show”, aseguró.

“La vida es así, no todo se debe poner bien para que tú estés bien. Ahorita mismo mientras hago este video estoy seriamente preocupada, pero también confiada y sé que a veces así son los días (...) Igual hoy hay un estreno y lo vamos a gozar”, finalizó la famosa de 58 años.

