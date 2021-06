La voz Perú: bailarina de Yo soy sorprende al jurado y logra pasar la audición

¡Deslumbró! Zelka Sosa llegó al escenario de La voz Perú decidida a impactar a los entrenadores con el gran talento que posee.

La participante, además de cantante, también es bailarina profesional y forma parte del elenco de Yo soy. De ese modo, se presentó en la reciente edición del espacio de canto para mostrar otra de sus habilidades, aparte del baile.

Zelka logró sorprender al jurado del programa al interpretar el tema “Duro y suave”, sin embargo, por una nueva regla del programa, Guillermo Dávila, al quedar admirado con su voz, quiso tenerla en su equipo y bloqueó la silla de Mike Bahía (quien también volteó durante la presentación) para que no pueda ser elegido por la concursante.

Por ello, la participante quedó automáticamente en el equipo de Dávila, quien no tuvo reparos para elogiar su performance.

“ Hiciste un espectáculo sumamente profesional, algo fabuloso y quiero darte la bienvenida acá, a La voz (...) voy a tratar de ayudarte en la medida de lo posible, con todo el esfuerzo del mundo. Yo sé que no estoy cerca del género, pero bueno, ¿quién lo manda?”, expresó el cantante venezolano.

“Zelka, qué nivel y qué categoría le das a esta tarima. Me gustó muchísimo la canción que escogiste, porque particularmente me encanta y me sorprendí cuando te vi porque tienes mucha presencia y te mueves muy bien en el escenario. Lástima que ahora no me puedes acompañar, pero más adelante en el programa cualquier cosa puede pasar”, sostuvo Mike Bahía.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.