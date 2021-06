Gino Assereto se aleja de EEG tras votación de sus compañeros: “Me voy contento”

En la última edición de Esto es guerra, Gino Assereto, quien se encontraba en zona de riesgo desde hace varias semanas por no pasar un reto de altura, no consiguió regresar al programa tras la decisión de sus compañeros del reality.

Facundo González, Pancho Rodríguez y Gino volvieron para pasar por un complicado circuito. La producción señaló que los dos primeros que completen el reto en menos tiempo retornaban como competidores y el tercero permanecía en suspenso.

El primero en conseguir un puesto en Esto es guerra fue el modelo argentino, quien contó que la pasó muy mal tras haber sido suspendido. Sin embargo, el Tribunal cambió de decisión con respecto al destino del cantante y del chileno. La permanencia de ambos fue sometido al voto de sus propios compañeros.

La última en votar fue Rosángela Espinoza; pidió que todo el peso recaiga en ella. “No me parece justo que en mis manos esté la decisión. Yo a los dos los quiero muchísimo”, dijo la joven. Tras ser advertida con ser sancionada, finalmente tomó una decisión y eligió a Pancho Rodríguez. De esta manera, Gino Assereto volvió a zona de reserva, eso quiere decir que no estará en el programa hasta nuevo aviso.

“Estamos en un programa de competencia, di lo mejor de mí el día de hoy, me siento contento porque lo dejé todo, porque no tengo nada que criticarme o juzgarme, me voy contento. Más que contento, decirle al Tribunal desea que regrese siempre daré lo mejor de mí”, sostuvo Assereto.

