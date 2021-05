Janick Maceta recordó su infancia: Jugaba fútbol con amigos del barrio

La actual Miss Perú 2020, Janick Maceta, se presentó el sábado 29 de mayo en El reventonazo de la chola para hablar de su experiencia en Miss Universo, donde quedó como segunda finalista.

Durante su visita, habló sobre algunos momentos de su vida que la marcaron. En una de ellas, se refirió a su infancia en el distrito de San Juan de Lurigancho al lado de sus padres y abuelos.

Según contó, gran parte de sus primeros años de vida la pasó allí. “A pesar de que mis padres se dividían para sus distintos trabajos y poder darme mi educación, yo siempre volvía a mis raíces”, relató la modelo.

“ Yo jugaba con todos los niños del barrio, jugaba fútbol , era la única niña (que jugaba fútbol) aunque se sorprendan”, recordó Maceta mientras charlaba con el personaje de Ernesto Pimentel.

Janick Maceta se dirige a los jóvenes

En otro momento de la conversación, la modelo de 27 años animó a la juventud a luchar por sus sueños y superar las dificultades.

“La belleza no me abrió alguna puerta, fueron mis ganas de salir adelante y mis ganas de superarme constantemente, el apoyo de mi familia que nunca me cortaba las alas. Mis padres que creían en mí y en mi visión, eso fue lo más importante”, expresó.

Janick Maceta se animó a bailar la famosa coreografía de “No sé” al lado de La Uchulú, quien también se presentó en el espacio de América TV. Ambas vivieron unos gratos momentos vestidas del traje típico que lució la reina de belleza en Miss Universo.

