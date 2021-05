En los últimos años, Bad Bunny ha estado al centro de la opinión pública no solo por su producción musical, sino también por sus excentricidades. Entre las últimas estuvo la incursión en el mundo de la lucha libre. De la mano de la compañía de entretenimiento WWE pudo cumplir un sueño que tenía desde que era niño y subió a un cuadrilátero.

Aunque su debut fue en abril, todavía muchos afines a la disciplina siguen de cerca su carrera. Tal es el caso de The Undertaker, uno de los luchadores más populares a nivel mundial. Para él, la participación del cantante fue más que satisfactoria. “Nos hiciste sentir orgullosos en WrestleMania”, escribió.

The Undertaker compartió su opinión en redes sociales. Foto: Twitter

No obstante, este comentario no fue de la nada. Resulta que Bad Bunny declaró ante las cámaras del programa The Shop que las coreografías de la lucha libre realmente implican un desgaste físico muy grande. Además, durante la entrevista sostuvo que respeta mucho a los profesionales de este rubro, ya que deben soportar las consecuencias durante años.

El músico se presentó por primera vez en la WWE en enero, para el evento Royal Rumble. En aquella oportunidad, se encargó de interpretar el tema “Booker T”, compuesto en honor al luchador del mismo nombre. Desde entonces, Bad Bunny estuvo entrenando para entrar al ring como peleador en abril. Luego de ese debut, el artista aseguró que su experiencia en la lucha fue de los episodios más emocionantes para él. “Ese fue el mejor momento de mi vida”, confesó.

