Andrés Calamaro: “Me considero un activista político de vanguardias, libre”

“Los artistas no distinguimos cuestiones discográficas, a veces conversamos estas cuestiones en privados”, nos responde Andrés Calamaro sobre la reunión de Universal, Sony y Warner en la reciente grabación de ‘El himno de la alegría’. Esta semana el argentino ha presentado en una conferencia de prensa virtual su disco ‘Dios los cría’, en el que versiona 15 de sus canciones y canta con otros artistas emblemáticos como Raphael, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Juanes y Julieta Venegas. También versionó ‘Para no olvidar’, el tema grabado en 1995 con Los Rodríguez.

“Grabar con Manolo García es casi imposible porque vive aislado de las comunicaciones invasivas, no contesta ni mensajes, lo bien que hace. No recuerdo escucharle en un álbum de esta naturaleza. Manolo y Vicente Amigo juntos es inalcanzable casi para cualquiera”.

En ‘Dios los cría’ canta con Mon Laferte, de quien tuiteó acerca de su crecimiento artístico. “Los cantantes somos hermanos separados al nacer. Las expectativas no siempre responden a nuestros anhelos y aprendemos a moderarnos un poco, espero que todo el disco se escuche con agrado y atención. ‘Tantas veces’, intervenida por Mon Laferte, debería ser muy bien recibida y es un posible éxito, sin dudas”. El disco lo hizo en dos años y dice que “es normal pensar en un siguiente volumen”, aunque por ahora no está planeado. “Nos quedan cien canciones más para elegir”.

Sin embargo, evitó contestarnos por correo electrónico sobre una posible versión de ‘Media Verónica’, que ahora mismo podría generar rechazo por su alusión a la tauromaquia, lo cual siempre ha defendido. “El toreo es una ciencia de caudal cultural completo y único”, escribió en una columna en ABC.

Anunció por redes sociales que suspendería la gira en Europa por el Covid-19. ¿Cómo tomó la ausencia de los escenarios desde que empezó la pandemia?

El año pasado se cancelaron muchas cosas, incluido el fútbol y la vida normal de las personas; los músicos que estábamos promediando giras consolidadas suspendimos muchas fechas comprometidas, todos. Vivimos atormentados por estadísticas, improvisación y temor a enfermedades respiratorias. Nosotros acabábamos de llegar a CDMX para empezar un tramo de 30 recitales, alcanzamos a presentarnos en el Vive Latino y nos volvimos a casa con el rabo entre las piernas. Me lo tomé bien, de manera estoica, llegué a mi casa en los suburbios para sobrellevarlo en aceptable soledad. Opté por no ver las noticias ni enterarme de las cifras alarmantes. En mi familia sobrevivimos todos, fue una experiencia distinta a todo lo conocido; aquellos primeros meses fueron insólitos, todavía estamos esperando eficacia en la cura definitiva y recuperar nuestras normalidades preferidas. La gira se encuentra suspendida hasta que el mundo prosiga ya vacunado.

Habiendo hecho un disco de más 100 canciones, ¿qué valoró para seleccionar las 15 de este álbum?

Partimos de un listado imaginario de muchas más, pero no se puede todo. Con algunos no pudimos ni hacer contacto, otros se lo pensaron, no pudieron o no quisieron participar en un disco de estas características. Aquellos que si cantan en el disco se eligieron solos, fueron los que quisieron venir, motivados por el amor al oficio, la amistad y el respeto.

Escribió: “Fui educado feminista antimachista por mis padres, espero no haber sido ‘machista sensible’ en mis actos ni así tampoco en nuestras canciones”. ¿Ha cambiado su forma de componer teniendo en cuenta la lucha feminista, por ejemplo?

Al contrario, suscribo a cada palabra en las letras de mis canciones, las canciones buenas mejoran con el tiempo y más sentido tienen, saben ver el futuro y se anticipan a nosotros, tienen cualidades que exceden al flojo pensamiento humano vulgar. Son canciones, una canción como una novela puede ser machista porque es ficción, es obra … Es como filmar una película bélica siendo pacifista, lo más normal del mundo. Los versos pueden ser extremistas, liberales, machistas o lisérgicos… Son obras. Cada uno puede votar lo que quiera, para eso el voto es secreto, pero las canciones no tienen por qué acomodarse a ninguna tendencia. Esta es una teoría que doy por válida.

Varios de sus colegas se solidarizaron con el pueblo colombiano e incluso una cantante ofreció su avión privado para ayudar. ¿Cree que actualmente los artistas no pueden permanecer asépticos en la política?

Me considero un activista político de vanguardias, libre y casi liberal, soy de pisar charcos y no comulgo con cualquier tendencia o corriente. Los artistas y cantantes pueden mantenerse al margen si quieren, como pueden resistirse al beneplácito de la manada o ser rechazados. Tampoco me entusiasma cuando los músicos se acomodan con el viento a favor, prefiero los que nadan contra la corriente.

