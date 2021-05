Janick Maceta descarta matrimonio con su pareja: “Tengo mucho por trabajar”

Janick Maceta, la Miss Perú 2020, llegó al país tras quedar como finalista del Miss Universo 2021. En su primer día tras su regreso, visitó el programa de Magaly Medina para hablar sobre el concurso de belleza y su vida personal.

En medio de la conversación, la modelo peruana reveló detalles de su relación amorosa con el joven ingeniero de sonido Rich Céspedes, con quien ha compartido románticas fotos en Instagram.

Aseguró que la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se llevó una buena impresión de su novio cuando lo conoció. “Está aprobado. Él estuvo presente”, expresó.

Luego, la conductora Magaly Medina le advirtió que Jessica Newton es ‘casamentera’. Sin embargo, Janick Maceta descartó contraer matrimonio con su pareja en los próximos años. Mencionó que el principal motivo es que considera que aún le falta mucho por trabajar y desea enfocarse en sus planes.

“No, yo todavía tengo unos cinco años más soltera, sin anillo, sin nada. Tengo mucho por trabajar y necesito enfocarme en esas cosas”, respondió la representante peruana.

Sobre cómo es su experiencia trabajando en un estudio de grabación en New York junto a su enamorado, Janick Maceta aclaró que no mezcla la vida personal con sus labores. “Lo mantenemos profesional completamente, no podemos estar mezclando la relación con el trabajo”, señaló la Miss Perú

Janick Maceta tiene entre sus planes incursionar en la televisión y seguir promoviendo su ONG, que ayuda a niños y niñas víctimas de violación sexual.

