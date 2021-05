Tío de Romeo Santos fallece a causa de la COVID-19

Romeo Santos, reconocido exponente de bachata, se pronunció en redes sociales tras el deceso de un miembro de su familia víctima del coronavirus. La partida de su tío Eduardo ha dejó mal emocionalmente al artista.

Tal y como contó en su cuenta de Instagram, el tío de Romeo falleció luego de haber sido internado en el hospital a causa de molestias en el pecho. Debido al aprecio que han mostrado los seguidores del cantante por su tío Eduardo, se atrevió a compartir la dolorosa noticia.

“A mí no me gusta utilizar mis redes para dar malas noticias, y mucho menos me acostumbro a dar detalles sobre asuntos personales”, comenzó escribiendo el cantautor.

“Sin embargo, por el cariño que le tienen a mi tío Eduardo, les informo que hace unas dos semanas fue ingresado al hospital debido a una molestia en su pecho. Allí fue diagnosticado con covid y su salud fue empeorando”, contó el artista en sus historias de Instagram junto a una foto donde aparece sonriendo al lado de su tío.

A pesar de estar devastado con la noticia, aseguró que le reconforta saber que su tío ya descansa tranquilo. ”Con un nudo en mi garganta y con dificultades de aceptar esta realidad, comparto con ustedes que el miércoles por la noche se nos fue el tío. Se marchó en paz. Fue un hombre lleno de fe, fiel creyente en Dios. Por eso sé que ahora él se encuentra en un lugar mejor”, añadió Romeo.

Asimismo, mostró su agradecimiento con las personas que se solidarizaron con la pérdida del cantante. “Agradezco las oraciones y sus condolencias. Lo amo y lo extrañaré todos los días de mi vida, hasta que nos encontremos nuevamente”, finalizó.

