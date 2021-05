Miss Universo 2021: Janick Maceta ingresa al top 21 del certamen

¡Orgullo peruano! Janick Maceta se convirtió en una de las candidatas que entró al top 21 del Miss Universo 2021. La peruana continuará su camino hacia el reinado y ahora también participará en la ronda de preguntas frente al jurado.

La candidata nacional fue nombrada en segundo lugar, luego de Miss Colombia y se mostró más que emocionada al oír que los conductores Olivia Culpo y Mario Lopez mencionaron su nombre dentro del grupo de seleccionadas.

Luego se emitió un video de presentación, donde la modelo contó un poco más sobre su vida, trabajo e incluso hobbies.

Janick Maceta no dudó en mencionar su profesión, de ingeniera de sonido. “Soy muy afortunada al trabajar en algo que amo. Mi empleo incluye trabajar con diferentes orquestas. Trabajar con diferentes artistas no solo me permite disfrutar de la música mientras grabo, sino también ser parte del proceso”, dijo orgullosa la concursante del Miss Universo 2021.

La peruana también habló sobre su trabajo con los animales abandonados, de los que se considera una abanderada. “Amo a los animales. En el futuro me imagino teniendo una granja y rescatando distintos tipos de animales. Nunca pensé tener esta conexión, pero ellos también parecen amarme”, agregó.

Janick Maceta inició su participación en el Miss Universo con una deslumbrante e imponente presentación en la gala de traje típico, que se llevó a cabo el pasado jueves 13 de mayo. Un día después, también se robó las miradas de los jueces con sus desfiles en traje de baño y vestido de gala.

