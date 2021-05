Brunella Horna revela que se vacunó en Estados Unidos

Brunella Horna se ha sumado a la lista de famosos que han aprovechado su estadía en los Estados Unidos para vacunarse. Así lo indico la ex chica reality en redes sociales.

Como es usual entre las figuras de televisión, la modelo solicitó a sus seguidores que le hicieran llegar sus dudas para responderlas a través de historias de Instagram. Uno de ellos preguntó si ya se había vacunado y qué síntomas habría presentado de ser el caso.

“Sí, ya me vacuné. Me vacuné con la Pfizer, ya tengo las dos dosis”, respondió Brunella, e indicó que sí presentó pequeños síntomas. “La primera me dolía un poquito el brazo, pero me pasó al día. Y la segunda, solo un día me duraron los síntomas, tuve fiebre, mucho dolor de cabeza y mucho dolor en el brazo. Pero me duró medio día más o menos”, añadió la modelo.

Otra de las dudas de los usuarios consistía en saber si la modelo llegó a contagiarse de coronavirus. En otra de sus historias, la ex integrante de Esto es guerra respondió aliviada que nunca sufrió los efectos de la COVID-19.

“Gracias a Dios nunca me contagié de coronavirus, de verdad, gracias a Dios”, comentó Horna. Ella misma se mostró sorprendida pues manifestó que no se contagió pese a haber estado expuesta a personas que sí tenían la enfermedad. “He tenido contacto con personas que sí tuvieron covid, sin saberlo, obviamente. Richard también tuvo covid viviendo juntos, pero tampoco me contagió. Gracias a Dios, de verdad, le rezaba todos los días”, finalizó la modelo.